Футболисты московского «Спартака» смотрели бой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в раздевалке на «Открытие-Арене» после матча против «Краснодара».

После победы над «Краснодаром» футболисты «Спартака» остались на стадионе, чтобы вместе посмотреть последний бой российского чемпиона UFC в легком весе, который проводил третью защиту титула. Видеоролик о том, как команда смотрит бой Хабиба из раздевалки, появился на официальном ютуб-канале «Спартака».

Особенно ярко на победу Хабиба отреагировали капитан «Спартака» Георгий Джикия и полузащитник Зелимхан Бакаев: они громко кричали и обнимались.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи во втором раунде, проведя удушающий прием треугольник, а затем объявил о завершении карьеры.