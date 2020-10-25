Российский боец ММА Сергей Харитонов высказался о дальнейшей судьбе непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова после завершения спортивной карьеры.

Слова Харитонова цитирует агентство ТАСС. По мнению бойца, завершение карьеры — это личное дело каждого, а в заключительном поединке с Гэтжи Хабиб выступил красиво и зрелищно.

«Однозначно Хабиб будет продвигать себя в политическом плане. Думаю, он будущий глава Дагестана», — сказал Харитонов, подчеркнув, что у каждого бойца есть свой ресурс и момент, когда он готов остановиться. Также Харитонов напомнил, что в команде Хабиба много хороших ребят, поэтому стоит ждать новой звезды ММА.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде, а затем сообщил, что завершает спортивную карьеру.