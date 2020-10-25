Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин объяснил судейство одиночниц на этапе Кубка России в Сочи.

В интервью ТАСС Ягудин заявил, что в женском катании было абсолютно адекватное и нормальное судейство.

«Все думают — как же так, Туктамышева делает тройной аксель, это же так круто. Конечно же, это замечательно, но у Лизы был недокрут на каскаде, плюс вторые и третьи уровни», — отметил Ягудин, подчеркнув, что у Дарьи Усачевой, выступавшей без тройного акселя, все элементы были сделаны на хорошие надбавки, фигуристка получила бонусы, а также выполнила все на четвертый уровень сложности.

Напомним, Елизавета Туктамышева идет третьей после короткой программы несмотря на чистое исполнение тройного акселя. Ее опережают Анна Щербакова и Дарья Усачева.