Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о выступлениях тройки призеров в мужском одиночном катании на этапе Кубка России в Сочи.

В интервью Sport24 Траньков назвал Андрея Мозалева одним из открытий среди мужчин, а его уверенное катание было достойно первого места в произвольной программе. «Самое большое впечатление оставил у меня именно Андрей», — отметил Траньков, добавив, что победитель этапа Михаил Коляда возвращаетс на прежний уровень.

По словам Транькова, нужно сказать спасибо Алексею Мишину за то, что он добавил Коляде уверенности в себе. «Миша – уже тертый калач. Я думаю, что он так и должен кататься. Тут никакой сенсации нет. Это то место, которое он и должен занимать, будучи серебряным призером Олимпийских игр», — сказал Траньков.

Обладатель бронзы Дмитрий Алиев, по мнению Транькова, молодец, что приехал на соревнования после травмы, а далее он будет с каждым стартом набирать все больше.