Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о победе Хабиба Нурмагомедова в бою против Джастина Гэтжи.

Слова Тихонова цитирует портал News.ru. Специалист отметил, что был уверен в победе Хабиба и видел, что Нурмагомедов был выше на голову в плане уверенности и по классу. Также Хабиб, по мнению Тихонова, применил очень интересный удушающий прием, который редко можно увидеть в титульных боях, поэтому его мог сделать только Хабиб.

«Еще мне понравилось, как весь Дагестан праздновал победу Хабиба с лезгинкой на улицах, с массовыми гуляниями и остановкой движения», — сказал Тихонов, подчеркнув, что хотел бы, чтобы в России так гордились своими великими спортсменами и праздновали победы, Дагестан же подал всем россиянам пример национального объединения.