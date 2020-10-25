Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин оценил выступление Андрея Мозалева на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

В интервью ТАСС Ягудин отметил, что Мозалев для него просто крутой пацан. Эксперт рад, что фигурист двигается по восходящей, которая продолжается еще с юниорского уровня, в частности, с юниорского чемпионата мира в Таллинне.

«Он идет вперед, но на этом Кубке России он открылся для меня с новой стороны. Просто крутой. Считаю его потенциальным чемпионом России», – сказал Ягудин.

Напомним, Андрей Мозалев стал вторым на этапе Кубка России в Сочи, он уступил по сумме баллов только Михаилу Коляде, исполнив три четверных прыжка в произвольной программе.