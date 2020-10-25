Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс высказался о том, что не считает россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим боем в истории промоушена.

«Я победил в пятнадцати титульных боях, а он в четырех. Тот факт, что это на полном серьезе обсуждается, уже поражает меня», — написал боец в своем официальном «Твиттере».

Джонс добавил, что уважает Хабиба как бойца и как человеческий типаж, однако получить статус лучшего так просто нельзя.

«К сожалению, четыре титульных поединка не дают тебе такого права, как бы ты нам не нравился», – заключил Джонс.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов выиграл четыре титульных поединка — против Эла Яквинты, Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Счет его побед в ММА 29-0.