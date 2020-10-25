Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, как руководство клуба отнеслось к двум поражениям подряд на одной неделе.

Слова Медведева цитирует портал РИА Новости. По словам главы «Зенита», команда не проигрывала два года на домашнем стадионе, а сейчас последовали два неприятных и болезненных проигрыша.

«Но даже «Бавария» не все игры выигрывает. У руководства клуба, у акционеров клуба есть доверие и к главному тренеру, и к тренерскому штабу», – сказал Медведев.

Напомним, во вторник «Зенит» дома уступил бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2 на старте группового этапа Лиги чемпионов. Затем в субботу команда Сергея Семака уступила казанскому «Рубину» в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу — со счетом 1:2.