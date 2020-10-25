Российская фигуристка, призер чемпионатов мира и Европы Елена Радионова высказалась о выступлении Елизаветы Туктамышевой на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Слова Радионовой цитирует портал РИА Новости.

«Обидно за Лизу, я ее больше остальных девочек знаю, болею за нее, она единственная, кто прыгал в короткой программе тройной аксель, и мне кажется, что она рассчитывала на другие баллы», — сказала Радионова, подчеркнув, что оценки Туктамышевой доказывают, что помимо прыжков есть и другие элементы, про которые забывать не надо.

«Очень хочу, чтобы у Лизы все получилось в произвольной», – заключила Радионова.

Произвольная программа женщин на этапе Кубка России в Сочи пройдет сегодня, 25 октября, начало назначено на 17:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.