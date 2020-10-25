Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о грядущем выезде команды в Дортмунд на матч Лиги чемпионов против местной «Боруссии».

В интервью РИА Новости Медведев назвал предстоящий выезд «Зенита» в Германию очень непростым, поскольку все видели, как подлпечные Люсьена Фавра разгромили «Шальке» в текущем туре чемпионата Германии (матч завершился со счетом 3:0).

«Но ведь у нас в чемпионате «Ротор» обыграл «Локомотив». Значит и «Зенит» может обыграть «Боруссию», — сказал Медведев.

Напомним, матч «Боруссия» — «Зенит» пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в среду, 28 октября, начало матча назначено на 23:00 по московскому времени. В первом туре обе эти команды проиграли: «Боруссия» со счетом 1:3 уступила «Лацио», а «Зенит» проиграл «Брюгге».