В Российском Футбольном союзе посчитали работу главного арбитра Владислава Безбородова на матче 12-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» неудовлетворительной.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

«В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с «Краснодаром» было на низком уровне», — сообщает собеседник «Чемпионата». По данным источника, если эта судейская бригада позволит себе провести работу на таком уровне еще в одном матче, то эти арбитры могут завершить карьеру.

Напомним, «Спартак» победил «Краснодар» со счетом 3:1, после чего генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг жестко раскритиковал судейство в матче. В частности, Хашиг осудил действия Владислава Безбородова и помощника на VAR Кирилла Левникова в ходе засчитанного гола Эсекьеля Понсе.