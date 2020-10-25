Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поздравил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи и предложил ему провести бой на «Открытие-Арене».

В интервью РИА Новости Федун заявил, что Хабиб стал легендой смешанных единоборств и приобрел миллионы поклонников по всему миру.

«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с очередной безоговорочной победой и выдающейся спортивной карьерой!», — отметил Федун, добавив, что из-за боя Хабиба футболисты «Спартака» попросили отложить вылет из Краснодара.

«Я уважаю и понимаю решение Хабиба завершить карьеру. Однако в случае, если наш боец его изменит, то предлагаю провести бой на «Открытии Арене»», — сказал владелец «Спартака», отметив, что Хабиб получит лучшую поддержку 50 тысяч верных болельщиков, а также впервые проведет поединок дома.