Российский фигурист Александр Голубев, представляющий Нижегородскую область, выиграл короткую программу на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи в категории «Кандидаты в мастера спорта».

За короткую программу Голубев получил от судей 81,62 балла. Второе промежуточное место у представителя СШОР «Звездный лед» Владислава Дикиджи, который заработал за прокат 78,46 балла. Третье место у Максима Автушенко из академии «Ангелы Плющенко», который набрал 76,15 балла.

Ученик группы Этери Тутберидзе Марк Лукин пока остается за пределами тройки призеров. За короткую программу воспитанник отделения «Хрустальный» получил 75,03 балла, из которых 38,78 за технику.

Завтра, 26 октября, юниоры-одиночники покажут произвольные программы на Кубке России по фигурному катанию. Начало выступлений назначено на 13:15 по московскому времени.