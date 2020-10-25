Екатеринбургский «Урал» у себя дома встречался с «Тамбовом» в игре 12-го тура РПЛ. За 90 минут встречи команды не смогли поразить ворота друг друга. Матч закончился ничьей со счетом 0:0.

Ничья позволила екатеринбургскому клубу набрать одиннадцать очков и занять тринадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Тамбова имеет на очко больше и находится на двенадцатой позиции.

В следующем матче «Урал» в гостях сыграет с «Уфой», а «Тамбов» встретится на своем поле с «Динамо». Встречи пройдут 1 ноября.

Ранее состоялись четыре матча чемпионата России. Отметим, что все три клуба, представлявших Россию в Лиге чемпионов, свои встречи проиграли.