Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в воскресенье повторно сдал положительный тест на коронавирус. Об этом пишет Tuttosport.

Как отмечает источник, 35-летний португалец чувствует то себя хорошо, занимается по индивидуальной программе. Но вот, чтобы сыграть с «Барселоной», ему нужно сдать отрицательный тест на COVID-19 за сутки до матча, который состоится 28 октября.

Напомним, о том, что Роналду заразился коронавирусом стало известно 13 октября. Болезнь протекала без симптомов. Уже на следующий день 35-летний игрок решил вернуться в Турин и отбывать карантин там. В Италии другие правила изоляции, чем в Португалии: короче на 4 дня.

Встреча «Ювентус» — «Барселона» пройдет 28 октября на стадионе «Альянц» в Турине. Начало матча в 23:00 мск.

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