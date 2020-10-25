Хавбек «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо имеет повреждение. О травме бразильца сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

После суперклассико (1:3 в пользу «Реала) Коутиньо прошел медицинское обследование. В ходе осмотра выяснилось, что у футболиста имеется повреждение двуглавой мышцы левого бедра. «Барселона» не заявляет о конкретных сроках восстановления игрока.

Ранее Коутиньо сыграл 90 минут в игре седьмого тура против «Реала» (1:3). В текущем сезоне бразилец провел пять матчей испанской Примеры, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

«Барселона» с семью очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером турнира является мадридский «Реал» с 13 баллами.