«Зенит» попал в конкретную яму, где результат отражает сама игра команды Сергея Семака. Обидно проиграв «Брюгге» на последних минутах, петербуржцы по инерции уступили на своем поле казанскому «Рубину». В обоих матчах один счет — 1:2.

Проверку разделения фокуса матчами чемпионата России и Лиги чемпионов не прошли все клубы. «Зенит» тут не единственный — свой матч проиграл «Краснодар», а «Локомотив» это сделал еще более вопиющим способом, уступив дома «Ротору», у которого до игры в Москве имелось лишь 3 очка.

Стало быть причина первая — сложность поддержания психической свежести на том уровне, который бы позволял стабильно выступать в двух турнирах. При этом, у «Зенита» нет больших сложностей с функциональной подготовкой, здесь именно проблемы с ментальным фактором выходит на передовую.

В матче с «Рубином» «Зенит» открыл счет. Причем к голу привело конкретное преимущество, которым владела команда Сергея Семака. Это был гол стандарта Ерохина, но к этому стандарту привел хороший прессинг «Зенита». «Зенит» был лучше «Рубина» на старте игры, значит, непосредственно с настроем на матч проблем не возникло.

Но вот то, что случилось после гола и привело к проблеме: фокус внимания игроков «Зенита» не был оптимальным, в нем не было предельной концентрации, которая бывает, когда команда сосредоточена на чем-то одном. Мы же знаем, что уже через несколько дней у «Зенита» Дортмунд, поэтому в мыслях игроках в любом случае сидят сомнения, у них есть желание обойтись малой кровью.

Еще один момент, по которому «Зенит» угодил в яму — это кризис атаки. Здесь, во многом, он связан с кадрами. Малком пропускает уже который матч после травмы — теперь мы видим, как «Зенит» привык разгонять свои атаки через этого технического бразильца — как бы его не критиковали — и как теперь у него не получается. Азмун перед «Рубином» почувствовал недомогание. Дзюба уже давно далек от своего лучшего состояния. А других нападающих у «Зенита» нет. Семаку просто не кем усилить игру, поскольку его футбол был очень зависим от действий этих форвардов.

Кризис находит «Зенит» в крайне тяжелый момент с точки зрения календаря. Пауз между матчами практически нет, они следуют один за другим. И здесь важный момент, как поведет себя команда. Можно сломаться и проиграть все подряд. А можно забыть эти две игры и попытаться классно сыграть с «Боруссией». Если это удаться, «Зенит» возьмет силу из этой ситуации и его игра обретет новый импульс.