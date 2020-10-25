С 28 октября по 1 ноября в Минске состоится турнир серии «челленджер» Ice Star 2020, на котором выступят российские фигуристы. Как сообщает пресс-служба, Белорусского союза конькобежцев, на соревнованиях выступят россиянки Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова. В мужском одиночном разряде будут кататься Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Отметим, что в прошлом году турнир в женском одиночном катании выиграла Софья Самодурова, победив в короткой и произвольной программе. Также первенствовал Сергей Воронов, завершивший карьеру в этом сезоне.

Накануне Туктамышева и Самодурова катались на третьем этапе Кубка России в Сочи. После короткой программы Туктамышева с 76,36 баллами занимает третье место, Самодурова находится на пятом.