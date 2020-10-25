Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил гендиректору «Краснодара» Владимиру Хашигу, который заявил о предвзятом судействе в игре между «Краснодаром» и «Спартаком», которая завершилась победой московской команды.

– Понимаю разочарование Владимира Хашига от результата, но хочу напомнить его же собственные слова после мартовской победы над «Спартаком», – приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в марте после встречи «Спартак» – «Краснодар» генеральный директор «быков» Владимир Хашиг тогда сказал: «Судейство не комментирую, а «Краснодар» – молодцы!».

«Краснодар» победил в той игре благодаря голу Ари с пенальти. В концовке встречи с поля был удален полузащитник Роман Зобнин.