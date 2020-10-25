Призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал, что его 16-летний сын Мартин спустя 12 лет снова вернулся на лед.

По словам Авербуха, свершилось чудо. Продюсер отметил, что Мартин вернулся на лед, впервые встав на коньки после перерыва в 12 лет. Авербух рассказал, что Мартин встал на коньки в 4 года, но затем прниял решение навсегда уйти из фигурного катания.

«И вот что происходит, когда родители не давят!!! Как говорится: «Лучше поздно, чем никогда!» — написал Авербух на своей странице в инстаграме.

Отметим, что мамой Мартина является партнёрша Авербуха в танцах на льду Ирина Лобачёва. Подросток живет с папой.