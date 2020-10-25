Появилась информация о гонорарах за бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, в котором россиянин победил американца удушающим приемом, после чего объявил о завершении карьеры.

Хабиб заработал за этот бой 3 миллиона и 90 тысяч долларов. Три миллиона — это гарантированная выплата. Еще 90 тысяч российский боец получит в качестве бонуса за лучшее выступление вечера и рекламного бонуса.

Гэтжи заработал 630 тысяч долларов, из которых 600 — это гарантированная выплата и 30 тысяч рекламный бонус.

При этом эти цифры не включают процент с продаж платных трансляций. В реальности спортсмены получат намного больше финансов.

Ранее глава бойцовского промоушена UFC Дана Уайт рассказал о проблемах со здоровьем, которые были у Хабиба Нурмагомедова незадолго до боя с Джастином Гэтжи.