На трассе в Портимане завершился Гран-при Португалии. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который добыл свою 92-ю победу в карьере. Хэмилтон стал новым рекордсменом по количеству побед в Формуле-1. Вторым к финишу пришел его напарник Валттери Боттас, который здорово выступал в свободной практике. Третьим финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят закончил гонку девятнадцатым. В ходе заезда он получил штраф в пять секунд за то, что нарушил лимиты трассы. Напарник Квята Пьер Гасли провел хорошую гонку и стал шестым.

Ранее Даниил Квят усомнился в своем будущем в «Формуле-1».