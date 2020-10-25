Бывший капитан «Зенита», ныне тренер «Зенита-2» не понимает восторженной реакции на новичка «Спартака» Виктора Мозеса, который стал автором одного из голов в ворота «Краснодара».

«Для тех кто восторгается Мозесом… Шюррле тоже неплохо начинал», — написал Радимов в твиттере.

Напомним, что Мозес перешел в «Спартак» на правах аренды до конца сезона. У красно-белых есть право выкупа игрока у «Челси». Андреа Шюррле также играл за «Спартак» на правах аренды, ярко начинал, однако после паузы, связанной с пандемией коронавируса, так и не вернулся в команду.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов говорил, что не верит, что «Спартак» в нынешнем сезоне сможет войти в первую тройку чемпионата России.