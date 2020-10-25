Бывший чемпион UFC, актер и продюсер Олег Тактаров считает, что американец Джастин Гэтжи мог уйти от удушающего прием в бою с Хабибом. Поединок прошел на на турнире UFC 254 в Абу-Даби в субботу, 24 октября. Хабиб сделал треугольник во втором раунде и Гэтжи сдался.

По словам Тактарова, силы Гэтжи в борьбе оказались сильно преувеличены. Порье, по словам Тактарова, и то лучше борется в партере. Тактаров отметил, что единственная защита от треугольника — просунуть вторую руку. У Гэтжи было время и место — считает Тактаров.

«Так что у меня миллион вопросов к Гейджи по его качеству борьбы. Даже меня ввели в заблуждение по поводу Гейтжи, мы кардинально его переоценили, — цитирует Тактарова ТАСС.

Напомни, Хабиб одержал 29-ю победу в ММА в 29 боях, после чего объявил о завершении карьеры.