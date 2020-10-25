Наставник «Зенит-2» Владислав Радимов после победы над «Ленинградцем» в ПФЛ (0:1) отметил на вопрос, мог бы нападающий Станислав Крапухин усилить первую команду.

По словам Радимова, стилистически и в габаритах Крапухин похож на Дзюбу, однако с Семаком по поводу него тренер не разговаривал.

«Думаю, тренерский штаб первой команды сам может принять решение. Конечно, если Семак меня спросит, я скажу бери Крапухина. Я всех ребят люблю», — сказал Радимов после матча.

Ранее «Зенит-2» обыграл «Ленинградец». Единственный мяч во втором тайме забил полузащитник Михаил Погорелов.