Президент России Владимир Путин после успеха Хабиба Нурмагомедову в бою с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 позвонил россиянину. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин поздравил Хабиба с победой после боя.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи. Свое решение он объяснил тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов, тренер и родной отец Хабиба, умер в июле 2020 года из-за последствий перенесенного им коронавируса.

Ранее Хабиб успешно сохранял пояс после поединков с Конором Макгрегором и Дастином Порье — ирландца Хабиб задушил в четвертом раунде, а американца — в третьем.