В игре двенадцатого тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» у себя дома проиграл «Химкам» со счётом 0:2. Матч проходил в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Матч обслуживал скандально известный по матчу «Спартак» — «Сочи» арбитр Василий Казарцев.

Ростовчане заканчивали матч в меньшинстве после того, как на 71-минуте встречу Казарцев удалил полузащитника Романа Еременко, грубо сыгравшего против Ильи Кухарчука. Первый гол в матче «Химки» провели на 91-минуте — отличился Резиуан Мирзов. Спустя три минуты точку в игре поставил защитник Брайан Идову.

«Химки» с девятью очками забрались на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 20 баллами остался на шестом месте. Лидирует в РПЛ московский «Спартак» , имея 27 баллов.