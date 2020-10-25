Двукратная чемпионка России Анна Щербакова победила на третьем этапе Кубка России, проходящем в Сочи. Ученица Этери Тутберидзе победила в произвольной программе. Во время исполнения Щербакова отменно сделал флип в четыре оборота. Для Щербаковой это уже вторая победа на этапах национального кубка в этом сезоне.

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третью строчку. Воспитанница Алексея Мишина начала программу фирменным тройным акселем, который отлично оценили судьи. Однако в дальнейшем Туктамышева сделал ряд помарок, что не позволило ей подняться выше третьего места.

На втором месте оказалась юниорка Дарья Усаева, выполнившая свою программу только с одной ошибкой. Другие представительницы Петербурга Софья Самодурова и Анастасия Гулякова заняли третье и четвертые места.

После короткой программы Щербакова была второй.