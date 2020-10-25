В пятом туре чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Верону». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 25 октября. Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.

«Ювентус»

«Ювентус» идёт в турнирной таблице итальянского первенства на пятой строчке, за четыре сыгранных матча клуб заработал восемь баллов. Общая разница голов составляет 9 к 3.

Андреа Пирло является тренером клуба в этом сезоне и первым матчем с его присутствием стала встреча против «Сампдории». Под рёв домашних трибун «Ювентус» одержал безапелляционную победу со счётом 3:0.

Однако следом за победой клуб потерял очки. Сначала против «Ромы» на стадионе «Олимпико» туринская команда сыграла в ничью со счётом 2:2. Третий тур закончился победой для коллектива со счётом 3:0 против «Наполи».

В рамках Серии А клуб не смог одолеть «Кротоне», хотя изначально был фаворитом, однако матч всё равно закончился со счётом 1:1, а в открывающей встрече Лиги чемпионов «старая синьора» обыграла над «Динамо» Киев.

«Верона»

«Верона» также, как и их соперник, идёт по середине турнирной таблицы. За четыре сыгранных встречи клуб заработал семь очков и прямо сейчас располагается на седьмой строчке, отставая от «Ювентуса» всего на один балл.

Примечательным фактом является то, что за эти четыре встречи «Верона» пропустила через свои ворота всего один мяч. В стартовом туре серии А футболисты из Вероны обыграли «Рому» со счётом 3:0.

А во второй встрече итальянского первенства клуб обыграл «Удинезе» с минимальным отрывом со счётом 1:0. Несмотря на отличную победную серию, команда имеет и поражения. У подопечных Ивана Юрича не получилось справиться с «Пармой (0:1).

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров «Ювентус» является фаворитом и на их победу дают коэффициент 1.39 и аналитики считают, что это решение максимально справедливо. Более того, эксперты считают, что «Ювентус» будет очень много забивать своим соперникам и предлагают ставку индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2.