В игре двенадцатого тура РПЛ «Ахмат» победил «Уфу». Матч игрался на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и закончился со счётом 3:1.

На 14-й минуте «Ахмат» забил с пенальти — это сделал Бернард Бериша. На 56-й минуте игрок «Уфы» Азер Алиев сравнял счет.

Вскоре «Ахмат» остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален защитник сборной России Андрей Семенов. На 68-й минуте Владимир Ильин забил второй мяч «Ахмата» после передачи Бериша. Наконец все тот же Бериша оформил дубль.

Одержав победу, «Ахмат» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» с шестью очками осталась на последнем, 16-м месте.

Ранее «Химки» в гостях обыграли «Ростов», а «Тамбов» и «Урал» сыграли нулевую ничью.