Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выразил мнение о судействе в короткой программе у женщин на этапе Кубка России в Сочи, попутно сказав, что Евгений Плющенко — это начинающий тренер.

«Опять же, очень много было возмущенных реплик со стороны начинающих тренеров: как так, с тройным акселем человек занимает всего лишь третье место», — сказал Ягудин в эфире Первого канала. Ранее о судействе в негативном ключе. высказывался Евгений Плющенко.

Ягудин объяснил, что есть определенные уровни, поэтому у Елизаветы Туктамышевой, несмотря на классный тройной аксель, был недокрут на каскаде, а также вращения были на второй и третий уровни. Ягудин считает, что судейство было абсолютно нормальным.

Напомним, что Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи. Победу одержала Анна Щербакова.

Ранее Ягудин уже заявлял, что в женском катании было абсолютно адекватное и нормальное судейство.