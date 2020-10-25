Комментатор и стример Рустам Adekvat Мавлютов поделился своим мнением о текущей форме команды 4AM и высказался на счёт их матчей в рамках онлайн турнира CDA-FDC Phofessional Championship по Dota 2.

Такого дебюта от Elephant.4AM я и ожидал — дерзкая игра на грани фола с сигнатурными персонажами, что годами нарабатывались этими игроками в предыдущих командах. Керри Найт Сталкер и Фурион на фаст-пуш придержим до момента, когда уверенность в своих силах и сыгранность придут в норму. Возможно поэтому на драфтах сидел сегодня Eurus.

Мавлютов также обратил внимание на то, что китайские игроки находятся в достойной форме и в матче с PSG.LGD и ViCi Gaming будет определено, кто является лучше командой китайского региона.

Ранее Рустам Мавлютов прокомментировал матч 4AM против Royal Never Give UP. Он отметил, что для такого высокого уровня индивидуального мастерства киберспортсменов, состав в первом для себя матче смотрелся очень плохо.