Обладательница третьего места этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи Елизавета Туктамышева оценила своё выступление.

По словам воспитанницы Алексея Мишина, она проделала много работы, чтобы донести весь глубокий смысл короткой программы — показывать все движения и все чувства. Туктамышева призналась, что впервые за весь сезон во время выступления получила наслаждение.

«Со всеми эти запретами я рвалась к морю, в Сочи. На самом деле мне было тяжело в психологическом плане, что не было давно солнца, погода испортилась и, буду откровенна со зрителями, очень хотелось в Сочи, в тепло и к морю, а потом уже на тренировку. И это тоже дало эмоциональный подъём какой-то», — сказала Туктамышева Первому каналу.

Фигуристка похвалила свой аксель, отметив, что он у нее потихоньку возвращается, хотя возвращать было тяжелее, чем она ожидала.

Отметим, что воспитанница Алексея Мишина начала произвольную программу фирменным тройным акселем, который отлично оценили судьи. Однако в дальнейшем Туктамышева сделал ряд помарок, что не позволило ей подняться выше третьего места.