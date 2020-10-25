Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подвел итог выступления подопечных Анны Щербаковой и Дарьи Усачёвой на третьем этапе Кубка России в Сочи. Обе спортсменки взяли два верхних места на пьедестале.

По словам хореографа, выступления в Сочи не были идеальными. Усачева, как отметил Глейхенгауз, откатала короткую программу очень хорошо, но ошиблась в произвольной. Щербаковой были недовольны в короткой программе.

«Из положительного: первая половина произвольной программы была здоровской, с тем набором, который Аня показала. Четверной флип отличный на плюсы. Во второй половине были шероховатости и небольшие ошибки. Но пока это не пик формы и работы ещё очень много», — приводит слова Глейхенгауза пресс-служба ФФККР.

Глейхенгауз отметил, что все идет от недостатка соревнований, поскольку у девочек только второй старт. Выступления на тренировках отличается от тех, что идут на соревнованиях.