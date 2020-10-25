Двукратная чемпионка России Анна Щербакова поделилась впечатлениями от своей победы на третьем этапе Кубка России в Сочи.

По словам Щербаковой, она настроила себя так, что чтобы ни случилось, она выйдет и постарается сделать максимум своих возможностей, не будет позволять себе расстраиваться, поскольку ошибка — лишь повод исправить ее на тренировках, а не расстраиваться на соревнованиях.

Щербакова была настроена на четверной флип и справилась с ним. Однако, по ее словам, это единственное, что позволяет ее не расстраиваться.

«Но, конечно, я расстроена за дальнейшее в программе. Случилась ошибка в очень неожиданном месте, на спирали, после чего я немного растерялась. Прыгнула каскад, который нельзя было прыгать. И в этой части недовольна собой», — цитирует Щербакову официальный сайт ФФККР.