Тренер forZe Анатолий liTTle Яшин поделился своим мнением о неоднозначном отношении сообщества к началу сотрудничества с забаненным ESIC тренером Александом zoneR Богатырёвым. Яшин обратил внимание на то, что новый наставник forZe School принимает нарушения и осознаёт личную ошибку.

Почему молчали, когда подозревались про киберспортсмены?Почему спортсменам можно признавать свои ошибки и возвращаться в спорт? тут судят за ошибку, которую он осознаёт. Преподавать — это один из способов амнистии. Глупо оспаривать знания и опыт, которые “zoner” будет передавать.

Мысли тренера не поддержали некоторые коллеги. Так комментатор Виталий v1lat Волочай задался вопросом о компетентности Богатырёва после такого жёсткого нарушения правил честной игры.

Ранее на nevasport появилась статья о том, какое будущее может ждать zoneR и других забаненных тренеров в киберспортивной сцене. В теме поднимается вопрос о сроках бана и вовлечённости тренеров в процесс после истечения срока.