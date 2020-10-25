Фигуристка Софья Самодурова оценила свой прокат на третьем этапе Кубка России в Сочи, где она заняла четвертое место.

Самодурова отметила, что сделала две достаточно грубые ошибки — степ-аут в короткой и «дупель» в произвольной. Также не поняла ошибки в двойном акселе, который обычно исполняет уверенно. Кроме того, Самодурова отметила, что очень соскучилась по соревнованиям.

«Я плачу не от того, что расстроилась, просто давно таких ощущений не было, адреналина… Я безумно соскучилась. У многих девочек это второй старт, у меня только первый, долгожданный. Но для первого раза нормально», — цитирует Самодурову официальный сайт ФФККР.

Напомним, что этап Кубка России выиграла Анна Щербакова. На втором месте Усачева, на третьем — Туктамышева.