Профессиональный киберспортимен 28-летний Питер ppd Дагер возмутился в своём твиттере на тему героя в Dota 2. Дагер попросил у разработчиков игры удалить Techies из рейтингового матчмейкинга.

Удалите Techies из рейтинга, пожалуйста.

Многие пользователи поддержали киберспортмена и предположили, что он написал этот твит после проигранной игры в Dota 2 против этого героя. Techies не любят многие игроки и киберспортсмены, среди них Морис KheZu Гутман, Кирилл Sunlight Качинский и Квин Quinn Каллахан.

Ранее стример с высоким MMR по Dota 2 Тимур TpaBoMaH Хафизов столкнулся с необычной критикой в свой адрес со стороны сообщества. Хафизова многие знают за то, что он буквально «бомбит» киберспортсменов. Игрок преимущественно играет на герое Techies, которого буквально ненавидят почти все игроки в Dota 2 из-за механики способностей.