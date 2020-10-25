Анна Щербакова стала победительницей 3-го этапа Кубка России в Сочи, Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Португалии, — эти и другие новости дня на Nevasport.

Щербакова выиграла третий этап Кубка России в Сочи, Туктамышева — третья

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова победила на третьем этапе Кубка России, проходящем в Сочи. Ученица Этери Тутберидзе победила в произвольной программе. Во время исполнения Щербакова отменно сделал флип в четыре оборота. Для Щербаковой это уже вторая победа на этапах национального кубка в этом сезоне.

Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и поставил рекорд «Формулы-1», Квят — 19-й

На трассе в Портимане завершился Гран-при Португалии. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который добыл свою 92-ю победу в карьере. Хэмилтон стал новым рекордсменом по количеству побед в Формуле-1. Вторым к финишу пришел его напарник Валттери Боттас, который здорово выступал в свободной практике. Третьим финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

«Ахмат» переиграл «Уфу» в меньшинстве

В игре двенадцатого тура РПЛ «Ахмат» победил «Уфу». Матч игрался на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и закончился со счётом 3:1. На 14-й минуте «Ахмат» забил с пенальти — это сделал Бернард Бериша. На 56-й минуте игрок «Уфы» Азер Алиев сравнял счет. Вскоре «Ахмат» остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален защитник сборной России Андрей Семенов. На 68-й минуте Владимир Ильин забил второй мяч «Ахмата» после передачи Бериша. Наконец все тот же Бериша оформил дубль.

«Ростов» уступил «Химкам» на своем поле, пропустив два гола в компенсированное время

В игре двенадцатого тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» у себя дома проиграл «Химкам» со счётом 0:2. Матч проходил в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Матч обслуживал скандально известный по матчу «Спартак» — «Сочи» арбитр Василий Казарцев.

Ростовчане заканчивали матч в меньшинстве после того, как на 71-минуте встречу Казарцев удалил полузащитника Романа Еременко, грубо сыгравшего против Ильи Кухарчука. Первый гол в матче «Химки» провели на 91-минуте — отличился Резиуан Мирзов. Спустя три минуты точку в игре поставил защитник Брайан Идову.

Роналду вновь сдал положительный тест на коронавирус

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в воскресенье повторно сдал положительный тест на коронавирус. Об этом пишет Tuttosport. Как отмечает источник, 35-летний португалец чувствует то себя хорошо, занимается по индивидуальной программе. Но вот, чтобы сыграть с «Барселоной», ему нужно сдать отрицательный тест на COVID-19 за сутки до матча, который состоится 28 октября.

«Урал» не смог обыграть «Тамбов»

Екатеринбургский «Урал» у себя дома встречался с «Тамбовом» в игре 12-го тура РПЛ. За 90 минут встречи команды не смогли поразить ворота друг друга. Матч закончился ничьей со счетом 0:0. Ничья позволила екатеринбургскому клубу набрать одиннадцать очков и занять тринадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Тамбова имеет на очко больше и находится на двенадцатой позиции.