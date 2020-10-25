Российский боец ММА Александр Емельяненко выразил свое мнение о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове, завершившим карьеру после победы над Джастином Гэтжи.

Емельяненко отметил, что раз Хабиб обещал матери больше не драться, возможно, и правда уйдет. По словам Емельяненко, Нурмагомедов уже несколько раз защитил пояс, всем доказав, что он не просто чемпион.

Конечно, назвать величайшим бойцом UFC его нельзя. Там ведь были и те, кто держал пояса в нескольких категориях, и те, кто отстаивал титулы в тяжёлом весе. Хабиб Нурмагомедов – просто хороший боец», — приводит слова Емельяненко Vseprosport.

Емельяненко отметил, что на его месте не торопился бы, хорошо всё обдумал, поговорил дома с матерью, чтобы дотянуть до 30 боёв, ещё раз отстоять титул. Емельяненко считает, что Хабиб рано заявил об уходе и в будущем еще вернется.

Напомним, российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.