Тренер команды Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский поделился своими мыслями об отказе его команды от матча с Team Spirit в рамках онлайн турнира IEM New York 2020 по CS:GO для СНГ-региона. Городенский акцентировал внимание на ухудшении самочувствия Ильи Pefrecto Залуцкого.

В период болезни Илья плохо себя чувствует: ему трудно играть не только физически, но и психологически, так как он не может помочь команде в полной мере. Впереди нас ждут важные турниры, поэтому сейчас ему необходимо как можно быстрее прийти в форму, а каждый сыгранный матч вызывает ухудшение его состояния и оттягивает восстановительный процесс.

B1ad3 также добавил, что совершать замену на этот матч было бессмысленно и именно по этой причине коллектив решил отказаться от игры. Natus Vincere приняли поражение и заняли четвёртое место, получив при этом $4 000 призовых и 2 031 RMR Points.

На nevasport ранее была опубликована статья, в которой были подведены главные итоги турнира IEM New York 2020, в котором Virtus.pro одержали победу.