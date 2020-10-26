Российский тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз объяснил, почему Анна Щербакова выступала на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию с одним четверным прыжком.

Слова Глейхенгауза цитирует агентство ТАСС. По словам специалиста, фигуристка планировала сделать программу с двумя четверными прыжками — с лутцем и флипом, но на данный момент это было еще слишком рискованно.

По мнению Глейхенгауза, если хорошо исполняешь первый четверной прыжок, становится сложнее дальше, а если заваливаешь первый, то на второй квад остается мало шансов.

«Пока мы ограничились одним, но наша цель подойти к Гран-при с двумя, к чемпионату России — с двумя-тремя четверными», — подчеркнул Глейхенгауз.

Напомним, Анна Щербакова исполнила в Сочи четверной флип и выиграла третий этап Кубка России.