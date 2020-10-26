Российский пилот команды Формулы-1 «Альфа Таури» Даниил Квят высказался о своем выступлении на итоговой гонке Гран-при Португалии.

Слова Квята цитирует официальный сайт команды. По мнению пилота, гонка получилась плохой и уже после первого круга он мог мало что сделать из своего положения.

«Было довольно трудно: по ощущениям, с шинами что-то было не так, они не прогрелись, и на первых кругах у меня возникли проблемы со сцеплением», — отметил Квят, подчеркнув, что не облегчал задачу и ветер на трассе.

По словам Квята, случаются хорошие гонки и случаются плохие — как Гран-при Португалии. Пилот отметил, что нужно проанализировать проблему с температурой резины на первых кругах, чтобы стать сильнее к следующему этапу Гран-при.

Напомним, на Гран-при Португалии Даниил Квят занял 19-е место.