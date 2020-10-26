Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» хочет пригласить на место главного тренера немецкого специалиста Юлиана Нагельсманна.

Об этом сообщает Daily Mail. Отмечается, что если «Манчестер Сити» не удастся заключить новый контракт с нынешним наставником Хосепом Гвардиолой, то в клуб пригласят тренера из немецкого «РБ Лейпцига».

Отметим, сейчас Юлиану Нагельсманну всего 33 года, однако он уже несколько лет тренирует клубы первой Бундеслиги. В 2016-м тренер начал работу с «Хоффенхаймом» и вывел клуб в еврокубки, а в 2019-м году возглавил «РБ Лейпциг», и клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Еще один кандидат на то, чтобы возглавить «Манчестер Сити» — это Маурисио Поччетино, он пока находится без клуба, после того как покинул лондонский «Тоттенхэм» в прошлом сезоне.