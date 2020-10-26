Петербургский СКА сегодня, 26 октября, проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда».

Игра состоится в Петербурге на арене «Ледового дворца» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет осуществляться на на официальном сайте ХК СКА здесь.

СКА уже несколько туров чередует победы с поражениями. В последнем матче команда Валерия Брагина проиграла дома московскому «Спартаку» со счетом 1:4, а до этого выиграла у подольского «Витязя» со счетом 5:1.

«Авангард» после двух поражений подряд, наконец, победил в предыдущем туре: омская команда оказалась сильнее екатеринбургского «Автомобилиста», матч закончился со счетом 6:3.

СКА и «Авангард» уже играли между собой в этом сезоне, матч 15 сентября в Балашихе завершился победой «Авангарда» со счетом 4:3.