Российский футбольный блогер и экс-комментатор Василий Уткин высказал мнение о поражении «Зенита» в РПЛ и выходе «Спартака» на первое место в чемпионате России.

В новом ролике на своем ютуб-канале Уткин отметил, что все три российских клуба, выступающих в Лиге чемпионов, проиграли свои матчи в чемпионате России. Как считает блогер, можно поспорить, кто выступил круче: «Локомотив», проигравший «Ротору», или все-таки «Зенит», уступивший «Рубину».

По мнению Уткина, все поражения «Зенита» стоят дороже, поскольку у клуба невероятный бюджет.

«Сейчас получается, что все эти колоссальные деньги и почётная нагрузка в Лиге чемпионов приводят к тому, что за эти самые деньги «Зенит» смотрит в попу «Спартаку», — отметил комментатор, подчеркнув, что разрывы между командами в турнирной таблице растут.