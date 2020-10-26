Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том, почему Камила Валиева пропустит этап Гран-при по фигурному катанию в Москве.

В интервью агентству ТАСС Глейхенгауз отметил, что Валиева перешла во взрослое катание, однако еще не до конца. «К сожалению, на Гран-при в Москве мы её не увидим, она не проходит по возрасту. Будем грустить», — отметил специалист, подчеркнув, что фигуристка продолжает работать над программами и, в частности, над произвольной, чтобы не было осечек, как на этапе КР в Москве.

По словам Глейхенгауза, сейчас штабу нравится, как катается Валиева, в частности, она исполняет тройной аксель в каскаде с тройным тулупом.

«Говорить, что мы это вставим в программы, пока рано. Но в этом сезоне это сделать необходимо», — отметил хореограф.

Напомним, этап Гран-при в Москве состоится с 20 по 22 ноября.