Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC. Один из лучших бойцов смешанных единоборств в мировой истории сообщил об уходе после победы над Джастином Гэтжи, когда его рекорд стал 29-0. Есть ли шанс, что боец вернется? Определенно да.

В уходе Хабиба есть логичное зерно: он действительно расчистил весь дивизион. Дальше драться имеет смысл только в двух случаях: либо если необходимо заработать как можно больше денег, либо если к боям есть непреодолимая тяга. Первое Хабибу, как мы уже поняли, не нужно, он заработал столько, что хватит на безбедную жизнь его правнукам. Второе под вопросом, но об этом позже.

Можно долго спорить о формулировке «расчистил дивизион». А как же Тони? А как же реванш с Конором? А суперэпичный бой с ЖСП? Эти вопросы задают те, кто считает, что Нурмагомедову что-то нужно доказывать. На деле же все эти поединки нужны именно им, Фергюсону, Макгрегору и Сен-Пьеру.

Кто-то считает, что без победы над Тони Хабиб не может считаться великим бойцом, но вам мало того, что Нурмагомедов легко убрал с пути Гэтжи, который смял Фергюсона? Есть мнение, что Хабиб подбирал соперников, но на деле все его соперники — очень серьезные бойцы на момент поединка с Хабибом. Скидку можно сделать только на Яквинту, которому откровенно повезло драться за пояс.

В трех своих защитах Хабиб убирал соперников одного легче другого. Конор — 4-й раунд, Порье — 3-й раунд, Гэтжи — 2-й. Откуда могут быть сомнения по поводу Фергюсона? При этом дагестанец постоянно доминирует, а записи судей о первом раунде с Гэтжи можно поставить под сомнение. Даже если Хабиб и проиграл, то вряд ли для него это было важно: весь первый раунд он вполне успешно бился в стойке, зная, что после поединка объявит о завершении карьеры. Какое ему дело до статистики?

Хабиб объяснил уход тем, что так хотела его мама, которая была против даже боя с Джастином, так как она не хотела, чтобы сын дрался без отца. Хабибу удалось уговорить ее еще на один бой, после чего он пообещал покончить с поединками. Слово Нурмагомедов сдержал и точно забирать его назад не будет, но верно себя в телеграм-канале заметил Василий Уткин: через какое-то время все может поменяться.

Что именно? Хабиб может не остыть к боям и будет хандрить без постоянного напряжения, подготовки и отсутствия любимого дела. Да, боец займется продолжением дела отца, начнет развивать ММА в другом направлении, но это совсем другое. И если так произойдет, это обязательно заметит его мама, которая наверняка даст добро на еще один бой.

Мы точно не знаем, насколько важно для Хабиба было добить количество побед до 30, но нет сомнений, что после завершения карьеры боец не перестанет усиленно тренироваться. Пример Ортеги показывает, что можно не биться два года, а потом выйти и показать шикарный поединок. Хабиб сможет не драться и три года, и четыре, чтобы затем вернуться и сделать то, чего от него ждут. А с кем он это сделает, большой вопрос, учитывая, что Жорж Сен-Пьер к тому времени точно будет не готов к полноценному поединку.