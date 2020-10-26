За последние сутки в России было зафиксировано еще 17 347 новых случаев заболевания коронавирусом — новый суточный рекорд страны.

По официальным данным, на утро 25 октября в стране выявлено 1 531 224 заболевших в общей сложности, активных случаев — 358 859. За последний день полностью выздоровело 7 574 человека, 219 человек умерло. Выздоровело за все время пандемии 1 146 096 человек, умерло 26 269 пациентов.

За все время пандемии было проведено более 57,8 млн тестов на коронавирус.

Наибольшее число случаев за последние сутки зафиксировано в Москве — 5224 заболевших, в Санкт-Петербурге стало известно о 715 новых положительных тестах на коронавирус, в Московской области еще 499 новых случаев зафиксировано.