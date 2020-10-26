Российский футбольный блогер, бывший телекомментатор Василий Уткин высказался о кризисе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

В новом ролике на своем ютуб-канале Уткин заявил, что обычно он воздерживается от критики Семака, но сейчас этот тренер в тупике. Как считает Уткин, Семак выпустил на матч 12-го тура РПЛ с «Рубином» тех же уставших футболистов, которые проиграли «Брюгге», а это означает, что у Семака исчерпаны все ходы и он поставил на карту все.

По мнению Уткина, ротация позволила бы «Зениту» привнести в игру свежую эмоцию или вообще не проиграть в этом матче.

«А так, ты проиграл теми же, что и «Брюгге», и этими же поедешь играть ещё и в Дортмунд. Это по определению крайне проигрышный и очень рискованный ход», — сказал Уткин.

Напомним, «Зениту» предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов 28 октября.